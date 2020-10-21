«Не витаминку выпить»: из-за чего пациенты умирают на ИВЛ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

В Ростове-на-Дону проверят причину смерти больных коронавирусом на аппаратах ИВЛ. Насколько это опасная техника и может ли искусственная вентиляция легких стать причиной летального исхода, «Вечерняя Москва» спросила у врача-реаниматолога Артема Лугового.

По его мнению, данный инцидент нужно расследовать, поэтому, сидя в Москве, очень сложно говорить о возможных причинах.

— Человек — лицо смертное. Он может умереть, будучи подключенным к ИВЛ, а может умереть, будучи не подключенным к ИВЛ, — говорит Луговой.

Наиболее распространенная версия — осложнения от воздействия искусственной вентиляции легких.

— ИВЛ ­— медицинская процедура, у которой имеются осложнения. Есть и полезные эффекты, но, как у любой медицинской процедуры, могут быть осложнения, — подметил врач-реаниматолог.

Для проведения процедуры вентиляции легких нужен грамотный специалист.

— На данный момент это компьютер — большая штуковина, которая не как двадцать лет назад, когда мех, подключенный к двигателю, вращал кривошипно-шатунный механизм. У него стоят очень сложные клапаны смешения газов, настройки потока этого газа. Управлять ИВЛ должен специалист, который понимает, как работает это высокотехнологичное оборудование. Любая техника в руках туземца мертва. ИВЛ — сложная процедура. Нужно понимать биомеханизмы дыхания, принципы работы аппаратуры. ИВЛ не просто так стоят везде на каждой остановке, а находятся в отделениях интенсивной терапии, и ими управляют специалисты. Если перестанет туда попадать кислород — это проблема. Если они (пациенты — прим. «ВМ») зависимы от кислорода и им долго не давать кислород, они долго не протянут, — предупреждает Луговой.

Причин, по которым можно умереть от ИВЛ, очень много, заключил эксперт.

— Если сломается какая-то техника, это может привести к серьезным последствиям. Причину нужно выявлять на месте. ИВЛ — не витаминку выпить. Это штуковина, которая дышит не как мы в реальной жизни, а наоборот. Не мы втягиваем воздух, а нам его вдувают, — пояснил Луговой.

Ранее Росздравнадзор сообщил о том, что проведет проверку смерти 13 пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ. По приказу министра Михаила Мурашко, местные власти будут выявлять причину летального исхода. Некоторые СМИ сообщают, что смерть наступила из-за нехватки кислорода.

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