Вирусолог объяснил, зачем россиянам три вакцины от коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Центр «Вектор» зарегистрировал вторую вакцину от коронавируса. Параллельно проходят испытания третьей вакцины, которые завершатся к декабрю. Зачем России нужны три вакцины от одной и той же болезни, «Вечерней Москве» объяснил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

О том, что зарегистрирована вторая вакцина новосибирским центром «Вектор», сообщил сегодня президент Владимир Путин. Препарат «ЭпиВакКорона» безопасен. Первые 60 тысяч доз будут произведены уже в ближайшее время, сказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она и глава Роспотребнадзора Анна Попова уже привились новой вакциной в рамках клинических исследований.

В центре отметили, что вторая вакцина «базируется на безопасном рекомбинантном вирусном векторе», который при прививке обеспечивает внутриклеточный синтез компонентов вируса SARS-CoV-2, тем самым способствует формированию как клеточного, так и гуморального иммунного ответа. Она «относится к синтетическим пептидным вакцинам, вакцина на основе рекомбинантного вируса — к векторным».

Третью вакцину, которая, по оценкам президента, уже «на подходе», делает Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. По словам президента РАН Александра Сергеева, первые клинические испытания начались неделю назад и дали «обнадеживающие отклики». Нежелательных явлений не наблюдается. У добровольцев температуры нет. Гендиректор центра Чумакова Айдар Ишмухаметов заметил, что вакцина содержит цельный «живой» инактивированный вирус. Эти препараты считаются «классикой», а векторные — «передовой край науки», еще не совсем развитый, сказал он.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ 11 августа. Она разработана совместно российскими ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» и ФГБУ «48-й ЦНИИ» Минобороны России и стала первой зарегистрированной в мире вакциной от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке. Серьезных побочных эффектов от отечественной вакцины врачи не зарегистрировали.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев отмечает, что пока трудно сказать, чем отличаются между собой три вакцины.

— Сейчас об этом преждевременно говорить. Характеристики «Вектора» мне не известны, не говоря уже о чумаковской. В мире более 60 вакцин делается. Можно определенно сказать, что наша вакцина (института им. Гамалеи) не содержит коронавирусного патогена, потому что на платформу посажен генетический материал, который детерминирует синтез белка. Поэтому она безопасна, — сказал вирусолог в беседе с «Вечерней Москве».

Будет ли «Спутник V» универсальной защитой, «покажет время», добавил он. Почему России понадобилось несколько видов вакцин от одного и того же вируса?

— Наши вакцины разные. Каждый имеет возможность выбора. Для детей, наши авторы вакцины сказали, что будут делать что-то другое. Для аллергиков нужно третье. Для иммунных сложностей — четвертое, — заметил Зуев.

Он обратил внимание на то, что сейчас очень остро стоит проблема аллергии. И вакцины делаются с учетом в том числе аллергиков, чтобы не вызвать побочные действия. Так что России «нужны различные вакцины», в том числе и безаллергенные.

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