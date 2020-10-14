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Голикова и Попова сделали прививки от коронавируса
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Голикова и Попова сделали прививки от коронавируса

Вероника Кузьминова

Здоровье

Глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер России Татьяна Голикова привились от COVID-19. Об этом стало известно на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства в среду, 14 октября.

Глава РФ поинтересовался, поднималась ли после вакцинации температура, передает РИА Новости. Голикова ответила отрицательно.

— Я хочу сказать, что у всех добровольцев, которые принимали участие в первой и второй фазах, температура не поднималась, — заявила вице-премьер.

В начале совещания Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса центра «Вектор». По словам Голиковой, первая партия из 60 тысяч доз будет произведена в ближайшее время.

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вакцинаТатьяна ГоликоваАнна Попова
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