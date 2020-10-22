Голикова рассказала об уроке, который позволит избежать локдауна

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Весной Россия могла бы не вводить режим нерабочих дней, если бы до ситуации с пандемией коронавируса у нее было полгода–год на подготовку. Это и есть ключевой урок, который страна вынесла с тех пор, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

— Наверное, если бы у нас было полгода или год, не пришлось бы все останавливать и применять самоизоляцию. Это, наверное, один из серьезных уроков, которые мы бы извлекли, — заявила она в интервью, размещенном на сайте РАНХиГС.

Замглавы кабмина добавила, что какие-то ограничения все равно пришлось бы распространить, но они не носили бы тотального характера и не длились бы так долго.

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