Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Голикова рассказала об уроке, который позволит избежать локдауна
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Голикова рассказала об уроке, который позволит избежать локдауна

Ростислав Зубков

Общество

Весной Россия могла бы не вводить режим нерабочих дней, если бы до ситуации с пандемией коронавируса у нее было полгода–год на подготовку. Это и есть ключевой урок, который страна вынесла с тех пор, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

— Наверное, если бы у нас было полгода или год, не пришлось бы все останавливать и применять самоизоляцию. Это, наверное, один из серьезных уроков, которые мы бы извлекли, — заявила она в интервью, размещенном на сайте РАНХиГС.

Замглавы кабмина добавила, что какие-то ограничения все равно пришлось бы распространить, но они не носили бы тотального характера и не длились бы так долго.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Ученые рассчитали дату окончания пандемии коронавируса в России

Татьяна ГоликоваРоссиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Москва поддержит инвесторов

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Пицца, суши и шашлык: не все блюда закажешь на дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Маска, я тебя ненавижу

Илья Уманский
Илья Уманский

Путешествий много не бывает

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Климат любви не помеха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Самая сексуальная мужская профессия

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Зачем рубль уходит в цифру

Все мнения
О проекте