Путин заявил об отсутствии необходимости закрытия предприятий

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что нет необходимости закрывать предприятия в стране. Соответствующее заявление глава государства сделал во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» в четверг, 22 октября. Стенограмма выступления президента приводится на официальном сайте Кремля.

— Есть необходимость скорректировать поддержку отдельных отраслей, скажем, малого и среднего бизнеса, некоторые направления этой работы требуют дополнительной поддержки, — пояснил президент.

Он также отметил, что возможно продление некоторых льгот, как например, по налогами и другим направлениям, которые были ранее введены в стране и должны в скором времени закончиться. В частности, по его словам, есть необходимость внимательно посмотреть на перевозки, транспорт и на сферу обслуживания.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что в России нет необходимости возвращаться к ограничительным мерам, которые были весной.

— Сейчас у нас резервы созданы, резервы коечного фонда, лекарства появились, протоколы лечения появились, медики наши уже понимают и знают, что и как нужно делать, — пояснил Путин.

Он добавил, что к людям пришла уверенность пришла в том, что получится справиться с этими проблемами.

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