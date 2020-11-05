В Минздраве оценили вероятность ложноотрицательного результата теста на COVID-19

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат в 30–40 процентах случаев. Об этом рассказал главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения России Сергей Авдеев в четверг, 5 ноября.

— Проблема не в качестве тестов — проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат, — сказал Авдеев на открытом консилиуме по самым волнующим вопросам о COVID-19 в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Он также отметил, что инкубационный период инфекции у 95 процентов заразившихся длится от двух до шести дней, передает ТАСС.

Ранее врач назвала самые распространенные ошибки при профилактике коронавируса. Она отметила, что промывание носа и горла во время пандемии может сильно навредить здоровью.

За прошедшие сутки в России выявили 19 404 новых случая коронавируса за сутки. Больше всего пациентов с COVID-19 зафиксировали в столице, Санкт-Петербурге и Московской области.

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