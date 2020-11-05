Еще 5255 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

За последние 24 часа в столице выявили еще 5255 случаев коронавируса. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Ранее стало известно, что в Москве от коронавируса за минувшие сутки вылечились еще 3670 человек. Таким образом, число выздоровевших в столице превысило 329 тысяч.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин подписал указ о продлении дистанционного режима обучения для учащихся 6–11-х классов. Мэр Москвы отметил, что в начале этой недели ситуация с коронавирусом в столице начала обостряться. Об этом можно судить по числу выявляемых больных, а также госпитализаций.

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