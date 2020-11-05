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Сергей Собянин: Ситуация с COVID-19 в Москве с начала недели стала обостряться
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин: Ситуация с COVID-19 в Москве с начала недели стала обостряться

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в столице с начала недели. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщается на сайте главы города.

— Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась. Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций, — уточнил Собянин.

Также он сообщил о том, что в столице продлили дистанционный режим обучения для учащихся 6–11-х классов до 22 ноября. Мэр Москвы заключил, что власти столицы сделают все, чтобы дистанционное обучение не привело к ухудшению качества образования.

Накануне, 4 ноября, в России выявили 19 768 новых случаев коронавирусной инфекции, что является максимумом за всю пандемию. Больше всего заразившихся за сутки зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

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