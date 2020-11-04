Рекордное число случаев COVID-19 за сутки выявили в России

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В России за минувшие сутки выявили 19 768 новых случаев коронавирусной инфекции, что является максимумом за всю пандемию. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 4 ноября.

В РФ COVID-19 выявили у людей из 85 регионов. Из них 25 процентов не имели клинических проявлений болезни. За сутки зафиксировали 389 летальных случаев. Полностью вылечились 15 567 пациентов.

Больше всего заразившихся за сутки зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Ранее сообщалось, что вероятность поражения легких у детей при коронавирусе составляет 2,4 процента. По словам эксперта, симптомы у детей и взрослых почти не отличаются, однако первые легче переносят болезнь.

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