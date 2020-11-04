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Роспотребнадзор дал прогноз по снижению заболеваемости COVID-19
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Роспотребнадзор дал прогноз по снижению заболеваемости COVID-19

Юлия Ямпольская

Общество

Прирост числа заболевших коронавирусом в России к весне может снизиться до показателей прошлого лета. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, процесс стабилизации может занять некоторое время. Продолжительность болезни зависит от ответственности каждого жителя страны, кто будет соблюдать санитарные меры.

— Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболеваний должно снизиться до исходных показателей, которые были летом, — цитирует Горелова РИА Новости.

Ранее врач-нарколог заявил, что употребление спиртных напитков людьми с коронавирусной инфекцией может усугубить течение заболевания. По словам медика, алкоголь способен перевести легкую форму COVID-19 в среднюю и даже тяжелую, а смешение спиртного с препаратами, которые применяются при лечении, может привести к тяжелым осложнениям и последствиям.

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