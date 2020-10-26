Врач объяснил, как восстановить обоняние после COVID-19

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

После того, как человек переболел коронавирусом, ему необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям, расположенным в носу. Это можно сделать несколькими способами, заявил врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев.

По словам медика, обоняние после COVID-19 можно вернуть несколькими способами.

— Нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Обеспечить влажность воздуха в помещении, — сказал он в разговоре с РБК.

Ходжаев добавил, что для восстановления нервных клеток также лучше принимать витамины группы В и поливитамины. Не лишним будет исключить вредные привычки (курение и употребление алкоголя), правильно питаться и пить много воды.

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