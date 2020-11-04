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Нарколог предупредил об опасности алкоголя при COVID-19
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Нарколог предупредил об опасности алкоголя при COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Врач-нарколог Руслан Исаев заявил, что употребление спиртных напитков людьми с коронавирусной инфекцией может усугубить течение заболевания.

По словам медика, алкоголь способен перевести легкую форму COVID-19 в среднюю и даже тяжелую, а смешение спиртного с препаратами, которые применяются при лечении, может привести к тяжелым осложнениям и последствиям.

В частности, алкоголь усугубляет побочное действие ряда лекарств, а также затрудняет действие антикоагулянтов, предупреждает врач.

Исаев также отмечает, что здоровым людям на фоне пандемии коронавируса стоит воздержаться от злоупотребления спиртными напитками, поскольку это подрывает иммунитет и снижает сопротивляемость организма инфекциям, сообщает радио Sputnik.

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