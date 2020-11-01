Названа ежедневная допустимая доза алкоголя

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Воздействие алкоголя на сердце и сердечно-сосудистую систему во многом зависит от того, сколько спиртных напитков человек выпьет. В связи с этим специалисты Американской кардиологической ассоциации рекомендуют выпивать не более одного напитка в день для женщин и двух напитков в день для мужчин.

— Если вы превысите это значение, вы потеряете пользу и обменяете ее на вред, — пояснила врач-кардиолог Лорен Гилстрап.

Таким образом она прокомментировала данные журнала Американского кардиологического колледжа. В опубликованном исследовании указывалось, что у мужчин употребление 14 бокалов вина в неделю снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 21 процент. Соответственно для женщин максимальной дозой назвали семь бокалов вина.

Гилстрап подчеркнула, что не призывает пить ради здоровья. Но если человек выпивает бокал за ужином, то он «может продолжать наслаждаться этим», пишет издание Insider.

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