Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Названа ежедневная допустимая доза алкоголя
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Названа ежедневная допустимая доза алкоголя

Евгения Звощик

Общество

Воздействие алкоголя на сердце и сердечно-сосудистую систему во многом зависит от того, сколько спиртных напитков человек выпьет. В связи с этим специалисты Американской кардиологической ассоциации рекомендуют выпивать не более одного напитка в день для женщин и двух напитков в день для мужчин.

— Если вы превысите это значение, вы потеряете пользу и обменяете ее на вред, — пояснила врач-кардиолог Лорен Гилстрап.

Таким образом она прокомментировала данные журнала Американского кардиологического колледжа. В опубликованном исследовании указывалось, что у мужчин употребление 14 бокалов вина в неделю снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 21 процент. Соответственно для женщин максимальной дозой назвали семь бокалов вина.

Гилстрап подчеркнула, что не призывает пить ради здоровья. Но если человек выпивает бокал за ужином, то он «может продолжать наслаждаться этим», пишет издание Insider.

Читайте также: Терапевт объяснила, стоит ли сдерживаться при желании чихнуть

алкогольврачздоровье
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Ланг
Сергей Ланг

Как победить осеннюю хандру

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Нашим самолетам в небе места нет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Объявит ли Париж гражданскую войну

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Аборт по-польски: право женщины или право ребенка

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Все мнения
О проекте