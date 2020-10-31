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Терапевт объяснила, стоит ли сдерживать позывы к чиханию
Фото: pixabay.com

Терапевт объяснила, стоит ли сдерживать позывы к чиханию

Татьяна Плотникова

Здоровье

Врач-терапевт высшей квалификации, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа рассказала, стоит ли сдерживаться при желании чихнуть.

По словам медика, чихание, как и кашель, помогает организму вывести микробы и слизь, поэтому такие реакции не следует игнорировать и пытаться сдержать.

Однако при этом следует соблюдать определенные правила. Чихать и откашливаться на улице стоит тогда, когда рядом нет других людей. Делать это нужно в чистые платки или салфетки.

Оставлять платки или салфетки где попало нельзя, так как мокрота содержит токсины, бактерии, вирусы, предупредила врач в интервью радио Sputnik.

Ранее врач объяснил, почему влажная медицинская маска может быть опасна.

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