Терапевт объяснила, стоит ли сдерживать позывы к чиханию

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Врач-терапевт высшей квалификации, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа рассказала, стоит ли сдерживаться при желании чихнуть.

По словам медика, чихание, как и кашель, помогает организму вывести микробы и слизь, поэтому такие реакции не следует игнорировать и пытаться сдержать.

Однако при этом следует соблюдать определенные правила. Чихать и откашливаться на улице стоит тогда, когда рядом нет других людей. Делать это нужно в чистые платки или салфетки.

Оставлять платки или салфетки где попало нельзя, так как мокрота содержит токсины, бактерии, вирусы, предупредила врач в интервью радио Sputnik.

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