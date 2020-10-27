Врач объяснил, почему влажная маска может быть опасна

_DSC7108.JPG / Фото: Пелагия Замятина «Вечерняя Москва»

Носить намокшую маску небезопасно из-за того, что во влажной среде создаются благоприятные условия для размножения бактерий и вирусов, считает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

По словам медика, задача любой маски — выполнять барьерную функцию — задерживать частицы влаги кашляющего или чихающего человека, так как они могут содержать патогенные бактерии и вирусы.

— Во влажной среде создаются идеальные условия для размножения бактерий и вирусов, и человек дополнительно инфицируется. Кроме того, влажная маска плохо пропускает воздух, и человеку сложнее дышать, — говорит Андрей Тяжельников.

Как рассказал эксперт, маски, которые продают в аптеках, сделаны из нетканой материи. В центре трехслойной маски находится фильтрующий слой, а по бокам — два внешних. Маски из нетканой материи предназначены для одноразового использования. Маски из других тканей можно использовать неоднократно после дезинфекции. И главное правило — любые маски можно носить не более двух часов подряд.

Однако самым эффективным и безопасным способом защиты от гриппа и его осложнений, по мнению Тяжельникова, является вакцинация.

— Пройти вакцинацию можно в городских поликлиниках, у некоторых станций метро, Московского центрального кольца и железнодорожных станций, в ряде центров госуслуг «Мои документы». Дети и беременные могут сделать прививку только в поликлинике, — отметил медик.

Он пояснил, что ОРВИ — общее название любой респираторной вирусной инфекции, а грипп — только один из этих представителей.

— К ОРВИ относятся заболевания: грипп, парагрипп, коронавирус, риновирусная и аденовирусная инфекция, респираторно-синцитиальное заболевание, — уточнил врач.

Тяжельников добавил, что при гриппе обычно происходят вспышки эпидемий и пандемий, а ОРВИ только немного увеличивает заболеваемость. Грипп, в отличие от ОРВИ, протекает тяжелее с частыми осложнениями.

Андрей Тяжельников / Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

— Инкубационный период у гриппа длится два-три дня, но может продолжаться и неделю. Проявляется заболевание остро: резко поднимается температура тела до 39 градусов, больной испытывает ломоту в теле, слабость, головную боль, озноб, лихорадку, слезотечение, насморк, боли в горле, кашель. В отличие от гриппа, обычная простуда начинается более плавно и медленно, температура обычно не повышается до 39 градусов. Уровень температуры держится пару дней, затем постепенно нормализуется, — отметил Тяжельников.

КСТАТИ

Пассажирам столичной подземки и МЦК начали измерять температуру. Для этого у рамок металлоискателей на вокзалах, автостанциях и на входе в метро и МЦК установили тепловизоры. Они подают звуковой сигнал, если мимо пройдет человек с повышенной температурой. Сигналить прибор начинает от показателя 37,5 градуса.

Пассажирам, на которых среагировал тепловизор, измерят температуру уже бесконтактным термометром.

Читайте также: Терапевт рассказал, какие маски лучше использовать в осенне-зимний сезон