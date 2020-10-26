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Терапевт рассказал, какие маски лучше использовать в осенне-зимний сезон
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Терапевт рассказал, какие маски лучше использовать в осенне-зимний сезон

Оксана Васильева

Здоровье

Член Российского научного медицинского общества терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что в холодную погоду при ношении одноразовых медицинских масок на них может образовываться конденсат, который является благоприятной средой для размножения вирусов. Поэтому в данный период времени следует отдать предпочтение хлопчатобумажным изделиям индивидуальной защиты, влага на которых скапливается не так сильно, пишет News.ru.

Врач посоветовал в зимний период менять одноразовую маску как минимум раз в час, а хлопчатобумажное изделие — раз в 2–3 часа. Если человек отдает предпочтение именно одноразовой маске, то поверх нее следует завязать шарф, чтобы избежать слишком быстрого намокания.

Он отметил, что в осенне-зимний период ношение маски хорошо помогает защитить органы дыхания от холодного воздуха и согреть лицо человека.

Ранее сайт argumenti.ru писал, что депутат Государственной думы Ярослав Нилов предложил бесплатно раздавать гражданам средства индивидуальной защиты — маски, перчатки и антисептики — при входе в магазины, кафе, спортзалы.

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