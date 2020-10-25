Нужно переждать ноябрь: когда Москва выйдет на плато по заболеваемости COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин//Агентство «Москва»

Москва близка к выходу на плато по заболеваемости коронавирусом, рассказал мэр Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что такого результата удалось добиться благодаря тому, что все больше людей стали соблюдать рекомендации: носят маски и перчатки. Более миллиона человек работают дистанционно, дома остаются пенсионеры и школьники. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, когда столица сможет преодолеть пик заболеваемости и вернуться к прежнему ритму жизни.

По словам врача-инфекциониста Валентины Калабукиной, Россия в целом может выйти на плато в ближайшие 20 дней.

— В течение этого периода рост заболеваемости в Москве начнет сокращаться, об этом говорят все специалисты. Это связано с тем, что власти смогли своевременно применить антивирусные меры, а сознательность среди граждан к этому вопросу тоже повысилась. Стоит дождаться нескольких волн инкубационного периода, чтобы получить точные цифры, — добавила специалист.

Эксперт также отметила, что нынешняя волна пандемии не носит такой взрывной характер, который наблюдался в самом начале эпидемии.

— Нужно переждать ноябрь, а ближе к декабрю мы сможем выйти на плато. Кроме того, не нужно забывать, что наши ученые продолжают разрабатывать вакцины от вируса, к тому же два варианта у нас уже есть, вскоре появится аэрозольная, медикаменты тоже имеются. Врачи за относительно короткий срок смогли научиться управлять болезнью. Поэтому сейчас самое главное — не расслабляться и продолжать соблюдать меры безопасности, — уточнила Калабукина.

При этом врач напомнила, что осень — это сезон простудных заболеваний, поэтому сейчас нужно быть вдвойне острожными.

— Даже если мы выйдем по коронавирусу на плато через месяц, мы не должны забывать о сезонных заболеваниях, инфекционных простудах, которые особенно опасны в осенне-зимний период,— отметила она.

Инфекционист подчеркнула, что наложение коронавируса на грипп может привести к опасным последствиям, особенно для тех людей, которые являются носителями хронических недугов, и для детей.

Ранее мэр Москвы заявил, что в столице не требуются дополнительные ограничения для борьбы с новым типом коронавирусной инфекции.

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