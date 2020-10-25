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Сергей Собянин выразил надежду, что динамика COVID-19 в Москве будет снижаться
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин выразил надежду, что динамика COVID-19 в Москве будет снижаться

Юлия Ямпольская

Город

Несмотря на то что две прошедшие недели в столице стали рекордными по уровню заболеваемости коронавирусом, появилась надежда, что динамика будет снижаться. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 25 октября.

— Можно сказать, что, с одной стороны, прошедшие две недели стали рекордными по уровню заболеваемости и госпитализаций, с другой стороны — появилась надежда, что динамика будет снижаться, — рассказал глава города.

Собянин также отметил, что рост количества заболевших в городе замедлился. Ранее число новых случаев еженедельно увеличивалось на 50−60 процентов. Теперь же показатель снизился примерно до 15 процентов.

— Это означает, что скорость распространения замедляется. Рост идет, но более медленными темпами, — пояснил Сергей Собянин.

Глава города добавил, что в городе обеспечили достаточное количество коек для больных COVID-19.

— Это тоже дает ощущение уверенности в том, что наши больницы и система здравоохранения в целом справятся, — заключил столичный мэр.

Глава города напомнил, что пожилые люди и жители с хроническими заболеваниями переведены на домашний режим, более 1 миллиона человек перешли на удаленный режим работы, а часть школьников — на дистанционное обучение.

Ранее мэр Москвы заявил, что в столице не требуются дополнительные ограничения для борьбы с новым типом коронавирусной инфекции.

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