Инфекционист развеял популярные мифы о коронавирусе

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Сапронов заявил, что коронавирусная инфекция может трансформироваться, чтобы легче проникнуть в организм. С учетом роста заболеваемости у людей все чаще возникают вопросы о заболевании. По словам специалиста, очки действительно могут защитить от коронавируса.

— Когда вирус попадает на слизистую глаза, он слезой смывается в носослезный канал и попадает в верхние дыхательные пути. Вероятность заражения значительно снижается, — объяснил Сапронов.

Он отметил, что заразиться коронавирусом в пустом лифте можно.

— Когда человек выдыхает, он создает вокруг себя определенную воздушную взвесь. Если из лифта только что вышел больной коронавирусом, который в лифте чихал и кашлял, то есть возможность заразиться, — отметил медик.

По словам врача, новость о том, что некий полынный напиток из Африки лечит коронавирус, — миф.

— В СССР и России был большой опыт использования полыни, но сейчас данных об эффективности этого растения для лечения коронавируса нет, — отметил медик.

Еще одним мифом инфекционист назвал мнение, что электросушители для рук могут разносить коронавирус.

— Сушка подает воздух в руки вниз, воздух проходит через нагревательные спирали. Вероятность того, что после нагрева вирус будет жив, очень низкая, кроме того, в некоторые сушители встроена ультрафиолетовая лампа, — сообщил Сапронов.

Врач призвал соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки, носить маски, закрывая нос и рот, не выходить из дома при малейших признаках простуды. Видео опубликовано на YouTube.

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