Эксперт оценил риск поражения легких у детей при COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Вероятность поражения легких у детей при коронавирусе составляет 2,4 процента. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, симптомы у детей и взрослых почти не отличаются, однако первые легче переносят болезнь. Также специалист уточнил, что они реже жалуются на потерю вкуса и обоняния. Эксперт считает, что это происходит потому, что дети не знают точно, как это объяснить.

Сотрудники ЦНИИ эпидемиологии девять месяцев анализировали данные о заболеваемости COVID-19. Бессимптомное течение болезни зафиксировано у 32,3 процента детей, легкое — у 49,9 процента. Тяжело коронавирус протекал только у 0,2 процента, передает ТАСС.

Ранее Горелов сообщил, что прирост числа заболевших коронавирусом в России к весне может снизиться до показателей прошлого лета. По его словам, процесс стабилизации может занять некоторое время. Продолжительность болезни зависит от ответственности каждого жителя страны, кто будет соблюдать санитарные меры.

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