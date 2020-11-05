Ученые определили степень контактов, при которой происходит вспышка COVID-19

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Коллектив немецких ученых разработал новый метод оценки интенсивности контактов между людьми. Они вывели связь так называемого контактного индекса и уровня заболеваемости коронавирусом.

По словам ученых, контактный индекс можно описать как среднее количество физических контактов за день общительного человека в городе. Показатели оценивали с помощью местоположений обезличенных мобильных телефонов. Контакт засчитывался, если люди находились в зоне воображаемого квадрата 8 на 8 метров.

После этого специалисты сравнили графики, которые показывают колебания значений контактного индекса и коэффициента распространения коронавируса. Оказалось, что эти значения очень близки. При росте контактного индекса повышался и коэффициент распространения инфекции.

— Индекс контакта около 50 или более может привести к устойчивому сверхкритическому режиму с коэффициентом распространения инфекции более единицы, — уточнили ученые.

По их мнению, полученные результаты подтверждают эту гипотезу. Так, изменение контактного идекса может пригодиться в качестве признака вспышек инфекции, сообщают «Известия».

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