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Вирусолог назвал влияющий на повторное заражение COVID-19 фактор
Фото: Оперштаб

Вирусолог назвал влияющий на повторное заражение COVID-19 фактор

Юлия Курганова

Здоровье

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что влияет на повторное заражение COVID-19.

Он отметил, что вероятность повторного инфицирования можно оценить уже во время первой болезни на основе первого иммунного ответа.

— Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно, — рассказал ученый в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что основной защитой от COVID-19 является естественный иммунитет человека. После первого заражения организм может усилить барьер между собой и коронавирусом, но так не всегда происходит.

Также Альтштейн отметил, что повторная инфекция может оказаться более тяжелой, чем первая. Однако он подчеркнул, что данный вопрос еще недостаточно изучен, и призвал уже переболевших граждан соблюдать все меры предосторожности.

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