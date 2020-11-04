Врач объяснил, чем опасно заражение коронавирусом при простуде

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В период пандемии коронавируса врачи стали чаще обращать внимание на то, что инфекция может стать еще более опасной, если человек уже болеет другими видами простуды. Доктор медицинских наук Александр Карабиненко объяснил «Вечерней Москве», что для того, чтобы определить болезнь, людям стоит обратиться к врачу и при необходимости сдать анализы.

Врач заявил, что одновременное заболевание ОРВИ и COVID-19 вполне возможно, однако с подобными случаями врач еще не сталкивался. С его слов, данное сочетание болезней представляет серьезную опасность.

— Хотя я в своей практике такого еще не встречал, но одновременное заболевание (двумя инфекциями) возможно. Это серьезное сочетание. Болезнь в таком случае будет проходить тяжелее, чем просто при обычном ковиде, — сказал он.

Он также уточнил, что окончательный вердикт болезни устанавливают врачи при наличии соответствующих исследований. Также он пояснил, что без профессиональной диагностики пациенты могут оперировать лишь предположениями по поводу своей болезни.

— Можно предположить такое заболевание и без диагностики, но это только предположение. Точно его можно определить по клинической реакции и наличию антител. Это такая вещь, где надо ориентироваться только врачу. Пациент не может сам установить в себе такие реакции, — заметил Карабиненко.

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