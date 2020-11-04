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«Серьезное сочетание»: врачи рассказали, как отличить грипп от коронавируса
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Серьезное сочетание»: врачи рассказали, как отличить грипп от коронавируса

Камран Гасанов

Здоровье

С наступлением холодов традиционно растет количество больных гриппом. В то же время в России не прекращается борьба с коронавирусной инфекцией, ежедневно выявляются тысячи новых случаев заболевания. Как не перепутать грипп с COVID-19, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

Врач-рефлексотерапевт Машаллах Мехтиев обратил внимание на то, что у двух болезней есть много похожих симптомов.

— Симптомы гриппа и COVID-19 во многом схожи. Вирусы гриппа, как и коронавирус нового типа, являются причинами таких симптомов, как резкое повышение температуры, кашель, головная боль, общее недомогание, — отметил врач.

В то же время у коронавируса есть свои отличительные особенности, делающие его непохожим на обычную ОРВИ.

— При новой коронавирусной инфекции чаще проявляются и другие симптомы: одышка, сухой кашель, ощущение сдавленности в груди, диарея, отсутствие вкусовых ощущений и прочее. Также наблюдается много бессимптомных случаев COVID-19, что говорит о том, что самому себе поставить диагноз без анализа не получится, — говорит Мехтиев.

Чтобы не подвергать себя риску, он советует воспользоваться «самым верным на сегодняшний день способом дифференцировать болезнь» — сдать ПЦР-тест.

Врач-нарколог Алексей Казанцев выделил разные проявления повреждений органов обоняния при двух видах вируса.

— Отличие коронавируса в том, что практически пропадает обоняние, хотя не с первых суток, как при гриппе. При гриппе закладывается нос, также не чувствуешь запаха, но тем не менее при коронавирусной инфекции заложенность носа — не самый характерный симптом. И там и там может быть кашель, изредка — насморк. Но при коронавирусной инфекции насморк практически отсутствует, — подметил он.

«Серьезное сочетание»: врачи рассказали, как отличить грипп от коронавирусаФото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Коронавирус также несет риск тромбообразования, инсульта, поражения головного мозга и выраженной дыхательной недостаточности, сказал Казанцев. Он добавил, что при обоих заболеваниях могут быть летальные исходы.

Одновременное заболевание и ОРВИ, и COVID-19 вероятно «при очень ослабленном иммунитете».

Для того, чтобы определить, чем человек болеет, лучше всего обратиться к врачу и сдать анализы, считает пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук Александр Карабиненко.

— Коронавирус это или грипп — устанавливается врачами при наличии данных лабораторных исследований. Можно предположить такое заболевание и без диагностики, но это только предположение. Точно его можно определить по клинической реакции и наличию антител. Это такая вещь, где надо ориентироваться только врачу. Пациент не может сам установить в себе такие реакции, — заметил Карабиненко.

Одновременное заболевание ОРВИ и COVID-19 возможно, хотя с таким проявлением сам пульмонолог еще не сталкивался.

— Хотя я в своей практике такого еще не встречал, но одновременное заболевание (двумя инфекциями) возможно. Это серьезное сочетание. Болезнь в таком случае будет проходить тяжелее, чем просто при обычном ковиде, — сказал он.

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