Врач назвал главную пользу от обязательной удаленки

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Удаленная работа поможет снизить количество заболеваний коронавирусной инфекцией в Москве. Такое мнение высказал врач-рефлексотерапевт Машаллах Мехтиев.

— К сожалению, полностью остановить распространение заразы такими мерами не получится, но вполне можно снизить рост заболевания среди людей, которые рискуют перенести болезнь в тяжелой форме или даже с летальным исходом, — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

В то же время Мехтиев обратил внимание на то, что, уходя на дистанционку, люди все равно не будут изолированными от общества. Они будут встречаться в магазинах, кинотеатрах, вокзалах, метро и других общественных местах. Поэтому нужно соблюдать дополнительные меры предосторожности.

— Уход на удаленку не означает, что мы полностью страхуем себя от болезни. Дистанционная работа не гарантирует стопроцентной защиты от коронавируса. Нужно все равно продолжать носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и пользоваться дезинфекторами, — подчеркнул он.

С 5 октября 2020 года переход на удаленную работу станет обязательным для жителей столицы. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Он предупредил, что количество выявленных заболевших новым типом коронавирусной инфекции в городе в ближайшее время может приблизиться к трем тысячам человек в сутки.

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