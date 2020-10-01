Москвичей предупредили о возможном росте случаев COVID-19 до трех тысяч в сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Число выявленных заболевших новым типом коронавирусной инфекции в Москве в ближайшее время может приблизиться к трем тысячам человек в сутки. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 1 октября.

— Динамика развития явная и серьезная, — подчеркнул глава города в интервью каналу «Россия 24».

По его словам, число госпитализированных с коронавирусом в столице сейчас в два раза больше, чем две недели назад. Помимо этого, растет количество тяжелых больных и пациентов на ИВЛ.

Ранее глава города сообщил, что в Москве достаточно коечного фонда для больных COVID-19. Он добавил, что у Москвы есть большой резерв, связанный с мобильными госпиталями.

Кроме того, Сергей Собянин отметил, что второй волны коронавируса в Москве нет.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин заявил, что в Москве достаточно коечного фонда для больных COVID-19