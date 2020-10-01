Сергей Собянин заявил, что в Москве достаточно коечного фонда для больных COVID-19
В столице имеется достаточное количество коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Он добавил, что у Москвы есть большой резерв, связанный с мобильными госпиталями. Власти столицы стараются не выводить большие клиники по плановой медицинской помощи из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
— Мы в плановой помощи не отказываем, более того, мы проанализировали объемы плановой помощи с начала года. Она не уменьшилась по сравнению с 2019-м, то есть все основные параметры сохранились, — добавил Сергей Собянин.
Также Сергей Собянин сообщил, что в Москве нет второй волны коронавируса.
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