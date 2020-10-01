Сергей Собянин: Второй волны коронавируса в Москве нет

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Второй волны коронавирусной инфекции в Москве нет. Соответствующее заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 1 октября.

— Второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, кто уже переболел. Так вот этого нет. Может быть, какие-то единичные случаи, но в массовом порядке точно ничего этого нет, — подчеркнул глава города в интервью телеканалу «Россия 24».

Видео телеканала «Россия 24»

По его словам, рост заболеваемости коронавирусом в Москве очень большой, необходимо ориентироваться на схожие сценарии в мире. Мэр добавил, что власти Москвы не собираются «микшировать или затирать» ситуацию с коронавирусом в городе.

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