Ученые назвали самый полезный витамин для борьбы с COVID-19

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Ученые выяснили, что в период пандемии инфекции коронавируса иммунная система человека особенно нуждается в витамине D. В случае его недостатка COVID-19 переносится значительно сложнее, утверждают специалисты.

Данные члена Российской академии наук Евгения Шляхто показали, что недостаток витамина D был обнаружен у 71,3 процента людей с выявленным коронавирусом, в том числе у 36,3 процента достаточно серьезный дефицит. Кроме того, Шляхто отметил, что «дефицит витамина D является важным прогностическим фактором неблагоприятного развития заболевания — как средне-тяжелого, так и тяжелого течения».

Научный сотрудник Федерального испытательного центра питания и биотехнологии, диетолог Наталья Денисова напомнила, что витамин D — единственный представитель витаминов, который человек вырабатывает сам под влиянием солнечных лучей. Она также отметила, что его стоит принимать в осенне-зимний период, когда солнца в нашей стране очень не хватает, передает «Российская газета».

По словам диетолога, помимо повышения иммунитета, витамин D укрепляет кости, так как участвует в процессе всасывания кальция организмом и в построении костной ткани. Кроме того, витамин D — это витамин радости, способный спасти человека от осенней депрессии.

Также Денисова посоветовала есть достаточное количество морской рыбы, чтобы обойтись без синтетических витаминов. По словам диетолога, для этого нужно съедать около 100 граммов жирной морской рыбы в неделю.

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