Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ученые назвали самый полезный витамин для борьбы с COVID-19
Фото: pixabay.com

Ученые назвали самый полезный витамин для борьбы с COVID-19

Захар Чайченко

Здоровье

Ученые выяснили, что в период пандемии инфекции коронавируса иммунная система человека особенно нуждается в витамине D. В случае его недостатка COVID-19 переносится значительно сложнее, утверждают специалисты.

Данные члена Российской академии наук Евгения Шляхто показали, что недостаток витамина D был обнаружен у 71,3 процента людей с выявленным коронавирусом, в том числе у 36,3 процента достаточно серьезный дефицит. Кроме того, Шляхто отметил, что «дефицит витамина D является важным прогностическим фактором неблагоприятного развития заболевания — как средне-тяжелого, так и тяжелого течения».

Научный сотрудник Федерального испытательного центра питания и биотехнологии, диетолог Наталья Денисова напомнила, что витамин D — единственный представитель витаминов, который человек вырабатывает сам под влиянием солнечных лучей. Она также отметила, что его стоит принимать в осенне-зимний период, когда солнца в нашей стране очень не хватает, передает «Российская газета».

По словам диетолога, помимо повышения иммунитета, витамин D укрепляет кости, так как участвует в процессе всасывания кальция организмом и в построении костной ткани. Кроме того, витамин D — это витамин радости, способный спасти человека от осенней депрессии.

Также Денисова посоветовала есть достаточное количество морской рыбы, чтобы обойтись без синтетических витаминов. По словам диетолога, для этого нужно съедать около 100 граммов жирной морской рыбы в неделю.

Читайте также: Игры с голодом: как сбалансировать свой рацион

витамин Dвитаминнедостаток витамина
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Петр Толстой
Петр Толстой

Как меняется праздник

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Все мнения
О проекте