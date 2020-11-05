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Названы самые распространенные ошибки при профилактике COVID-19
Фото: freepik.com

Названы самые распространенные ошибки при профилактике COVID-19

Захар Чайченко

Здоровье

Промывание горла и носа во время пандемии коронавируса может сильно навредить здоровью, заявила терапевт и главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Юрьевна Романенко.

С ее слов, к применению не рекомендуются щелочи, кислоты, масло и различные мази, потому как все эти препараты наносятся на слизистую, нарушая работу не только реснитчатого эпителия дыхательных путей, но и всего организма в целом.

Кроме того, терапевт подчеркнула, что промывание носа и полоскание горла обычным физиологическим раствором может профилактировать заражение COVID-19, уменьшая концентрацию инфекции в организме. В то же время вирус может проникнуть в организм через те рецепторы, которые более чувствительны и активны к коронавирусу по-своему. Главврач объяснила это тем, что одни люди болеют сильно, другие легче переносят болезни, а у третьих вообще не наблюдаются симптомы, передает портал Ура.ру.

За последние сутки в столице выявили еще 5255 случаев коронавируса. Ранее стало известно, что в Москве от коронавируса за минувшие сутки вылечились еще 3670 человек. Таким образом, число выздоровевших в столице превысило 329 тысяч.

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