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Более 19,4 тысячи новых случаев коронавируса за сутки выявили в России
Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области/Константин Семенец

Более 19,4 тысячи новых случаев коронавируса за сутки выявили в России

Виктория Родимкина

Общество

В России за минувшие сутки выявлено 19 404 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 5 ноября.

Так, случаи инфекции были зафиксированы в 85 регионах РФ. За последние 24 часа скончались 292 человека с COVID-19, выздоровели 12 238 человек.

Больше всего пациентов с коронавирусом за сутки выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Более 19,4 тысячи новых случаев коронавируса за сутки выявили в РоссииФото: Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии в стране зафиксировали 1 712 858 случаев коронавируса. Скончались 29 509 человек, выздоровели — 1 279 169 пациентов.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выздоровели 92 военнослужащих. Общее число военных, вылечившихся от коронавируса, составило 14 004.

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