Количество выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 48 миллионов
Количество случаев заражения коронавирусом в мире составило более 48 миллионов человек. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса, опубликованных на сайте в четверг, 5 ноября.
Согласно последней информации, всего в мире заразились COVID-19 48 005 784 человека. Число летальных случаев достигло 1 224 111.
В пятерку стран, лидирующих по количеству зараженных, входят США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Ранее вирусолог назвал фактор, который влияет на повторное заражение коронавирусом. По его словам, человек может повторно заразиться при слабо выраженном иммунитете.
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