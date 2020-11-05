Количество выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 48 миллионов

Фото: flickr.com / U. S. Army National Guard / Sgt. John Schoebel

Количество случаев заражения коронавирусом в мире составило более 48 миллионов человек. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса, опубликованных на сайте в четверг, 5 ноября.

Согласно последней информации, всего в мире заразились COVID-19 48 005 784 человека. Число летальных случаев достигло 1 224 111.

В пятерку стран, лидирующих по количеству зараженных, входят США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Ранее вирусолог назвал фактор, который влияет на повторное заражение коронавирусом. По его словам, человек может повторно заразиться при слабо выраженном иммунитете.

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