Рекордное число больных COVID-19 умерло за сутки в Чехии

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В Чехии за последние сутки зафиксировано рекордное число умерших от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 4 ноября, заявили в Министерстве здравоохранения республики.

Согласно статистике, за сутки в Чехии скончались 220 пациентов. Всего в стране умерли от коронавируса 4089 человек, сообщает РИА Новости.

По словам главы минздрава республики Яна Блатны, за последние недели также повысился средний возраст госпитализируемых с 75 до 80 лет.

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