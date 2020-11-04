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Рекордное число новых случаев коронавируса зафиксировали в Австрии
Фото: pixabay.com

Рекордное число новых случаев коронавируса зафиксировали в Австрии

Кирилл Николаев

В мире

Новый антирекорд по суточному приросту случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Австрии. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в МВД страны.

Отмечается, что со вторника на среду в Австрии выявили 6211 новых случаев заболевания, 845 из них в Вене. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 125 099 заболевших коронавирусом, из них 77 036 выздоровели. В Австрии от коронавирусной инфекции умерли 1227 человек.

В связи с ростом заболевших в стране действует ограничение на выход из дома с 20:00 до 6:00 следующего дня, сообщает РИА Новости.

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