Рекордное число новых случаев коронавируса зафиксировали в Австрии

Фото: pixabay.com

Новый антирекорд по суточному приросту случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Австрии. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в МВД страны.

Отмечается, что со вторника на среду в Австрии выявили 6211 новых случаев заболевания, 845 из них в Вене. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 125 099 заболевших коронавирусом, из них 77 036 выздоровели. В Австрии от коронавирусной инфекции умерли 1227 человек.

В связи с ростом заболевших в стране действует ограничение на выход из дома с 20:00 до 6:00 следующего дня, сообщает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю