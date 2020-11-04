Число случаев заражения коронавирусом в мире за неделю рекордно выросло
Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что за последнюю неделю октября количество выявленных в мире случаев инфицирования коронавирусом возросло на 3,3 миллиона — это самый высокий показатель с начала пандемии.
Более половины новых случаев заражения зафиксировано в Европе (1,7 миллиона). В частности, в Великобритании лишь за последние сутки коронавирус подтвержден у 20 018 человек, общее число случаев инфицирования превысило миллион.
По состоянию на 1 ноября зарегистрировано около 46 миллионов случаев заражения COVID-19 и 1,2 миллиона летальных исходов, сообщается на официальном сайте ВОЗ.
Ранее ВОЗ предупредила, что в ближайшие месяцы в мире может сложиться тяжелая эпидемиологическая ситуация из-за пандемии коронавируса.
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