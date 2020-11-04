Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Число случаев заражения коронавирусом в мире за неделю рекордно выросло
Фото: twitter.com/XHNews

Число случаев заражения коронавирусом в мире за неделю рекордно выросло

Татьяна Плотникова

Общество

Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что за последнюю неделю октября количество выявленных в мире случаев инфицирования коронавирусом возросло на 3,3 миллиона — это самый высокий показатель с начала пандемии.

Более половины новых случаев заражения зафиксировано в Европе (1,7 миллиона). В частности, в Великобритании лишь за последние сутки коронавирус подтвержден у 20 018 человек, общее число случаев инфицирования превысило миллион.

По состоянию на 1 ноября зарегистрировано около 46 миллионов случаев заражения COVID-19 и 1,2 миллиона летальных исходов, сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Ранее ВОЗ предупредила, что в ближайшие месяцы в мире может сложиться тяжелая эпидемиологическая ситуация из-за пандемии коронавируса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Еще 68 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

ВОЗкоронавирусданные по коронавирусу
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Небескорыстные добрые дела

Все мнения
О проекте