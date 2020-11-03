ВОЗ предупредила о тяжелой ситуации с пандемией в мире в следующие месяцы

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В мире на данный момент протекает критический этап пандемии коронавируса, следующие несколько месяцев будут тяжелыми. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович во вторник, 3 ноября.

По ее словам, критическая ситуация с COVID-19 наблюдается особенно в Северном полушарии.

— Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, и некоторые страны находятся в тяжелом положении. Заболеваемость новыми случаями COVID-19 продолжает ускоряться, в то время как количество новых случаев смерти в последнее время оставалось относительно стабильным, — цитирует Вуйнович ТАСС.

Представитель ВОЗ отметила, что на 23 октября в мире было выявлено свыше 41 миллиона случаев инфекции, а также более 1,1 миллиона смертей пациентов с коронавирусов. Мелита Вуйнович заявила, что текущую ситуацию можно оценить как продолжение первой волны.

ВОЗ призывает страны принять все необходимые меры для предотвращения новых смертей от инфекции. Кроме того, странам нужно обратить внимание на сохранение мощности систем здравоохранения, чтобы вовремя оказывать помощь заразившимся COVID-19, добавила Вуйнович.

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