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Назван фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса в два раза
Фото: twitter.com/IANS Tweets

Назван фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса в два раза

Виктория Родимкина

Здоровье

Американские ученые установили, что беременные женщины умирают от коронавируса чаще других пациентов. Об этом сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Выводы основаны на статистике, которая была собрана с 22 января по 3 октября.

По данным The Washigton Post, исследование провели на данных обследования более чем 19 тысяч беременных женщин, зараженных коронавирусом. Смертность в этой категории составила 0,2 процента. При этом среди небеременных женщин этот показатель в два раза ниже.

В центре сообщили, что повышенный риск может быть связан с тем, то при беременности в организме происходят физиологические изменения. Так, у женщин, ждущих ребенка, наблюдается учащение пульса, снижение емкости легких и сдвиги в иммунной системе.

Ранее иммунолог рассказал, что COVID-19 не представляет никакой опасности для беременных и будущего ребенка.

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