Врач объяснила, опасен ли коронавирус для беременных

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Никакой опасности для беременности и для будущего ребенка коронавирус нового типа не представляет. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт, аллерголог и иммунолог Ирина Ярцева, занимающаяся лечением пациентов с COVID-19.

— Дело в том, что у беременных происходит естественная иммуносупрессия и у них заведомо идет подавление иммунитета. Таким образом, у них не развивается таких страшных, отягощающих факторов, как цитокиновый шторм или выраженное внутрисосудистое воспаление, потому что естественный фон снижен так же, как и у детей, — объяснила специалист.

А у детей, как отмечает Ярцева, в свою очередь, низкая реактивность иммунной системы. Благодаря этому их организм не реагирует на инфекцию массивным отеком в легких и развитием пневмонии в большинстве случаев.

Конечно, подчеркивает медик, по каждому пациенту все индивидуально, но, например, у беременных не было замечено тяжелого протекания коронавируса. Также, согласно ее точке зрения, нет достоверных данных о том, что COVID обладает каким-либо тератогенным действием, вызывающим какие-либо патологии у будущего ребенка или приводящим к его гибели.

Так что, если вы беременны и у вас вдруг оказался положительным тест на коронавирус, ничего делать не надо до тех пор, пока нет никаких проявлений болезни, рекомендует врач. Достаточно для начала, как отмечает специалист, просто изолироваться от общества дома и пить много жидкости.

— Нельзя просто на основе теста придумывать себе лечение. Это огромное заблуждение, когда происходит массовый психоз с приемом антибиотиков, антикоагулянтов теми людьми, которым они совершенно не нужны, — резюмировала Ярцева.

К слову, в ближайшее время также должна начаться вакцинация от COVID-19, и ранее Роспотребнадзор посоветовал при планировании беременности после прививки от коронавируса нового типа сходить к лечащему врачу и проконсультироваться.

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