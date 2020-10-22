«Четкие критерии»: когда нужно делать КТ при подозрении на COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За время пандемии коронавируса нового типа в России существенно выросло число желающих сделать компьютерную томографию легких «на всякий случай», причем нередко без показаний врача, сообщили в Минздраве. При этом само исследование не является точным индикатором, что у вас есть именно заболевание. Так стоит ли подвергать свой организм процедуре облучения при первом же кашле или вообще без видимых признаков ОРВИ, «Вечерняя Москва» узнала у специалистов.

Что показывает КТ

При коронавирусе у человека в легких нарушается прозрачность тканей, тем самым образуется эффект «матового стекла» и, вероятно, именно это хотят увидеть граждане, когда идут за свои деньги делать анализ.

Однако стоит отметить, что подобная картинка на снимках КТ свойственна не только при COVID-19. Она характеризует огромное количество самых разных заболеваний. И данное объяснение подтверждают сами врачи. Здесь важно все правильно диагностировать.

Как объяснил старший научный сотрудник отделения лучевой диагностики Научного центра неврологии Родион Коновалов, действительно, и при отрицательных результатах ПЦР-тестов в легких бывают изменения, характерные для коронавируса, но без симптомов болезни результат КТ не несет никакой дополнительной информации.

— Наряду с изменениями в легких у пациента должны быть и другие проявления болезни. Если у пациента есть дыхательная недостаточность, потеря обоняния, повышенная температура, слабость, то тогда нам КТ поможет и позволит увидеть, насколько выражено поражение органов дыхания. Тогда мы сможем сказать, коронавирус у больного или какое-то другое заболевание, — рассказал специалист.

Коммерческие интересы

При этом Коновалов отмечает, что без назначения врача процедуру компьютерной томографии делать не стоит, хоть это и возможно, если имеются деньги.

Тут, правда, все зависит от того, например, на какого врача попадете. По словам заведующей отделением рентгендиагностики одного из региональных бюджетных медицинских центров Натальи Волконской, спрос на услуги КТ действительно наблюдается, но в ее учреждении без назначения специалиста томографию не делают, потому как во время пандемии это фактически преступление. Но так работают не все медики.

— Частные центры делают днем и ночью всем подряд, зарабатывают деньги. У них нет никакого разделения на «чистые», грязные зоны, на ковидных пациентов. Они все там вперемешку. Так работать, конечно, нельзя, — поделилась наблюдением эксперт.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Также специалисты рассказали, можно ли определить наличие патологий, связанных с коронавирусом, при помощи флюорографии, которую рекомендуют делать здоровому человеку в среднем раз в год. И Родион Коновалов, и Наталья Волконская сказали, что обойтись подобным методом исследования нельзя, за исключением случаев, когда пневмония находится уже в тяжелой стадии и видна на рентгене.

Врач-терапевт, аллерголог и иммунолог, занимающаяся лечением больных коронавирусом в частной клинике, Ирина Ярцева вообще советует к каждой медицинской процедуре подходить ответственно, и то, что пациенты активно хотят воспользоваться услугой КТ, — глубочайшая ошибка.

— Ни в коем случае диагноз COVID-19 не является стопроцентным показанием компьютерной томографии легких. Абсолютно ошибочно люди бегут делать КТ, когда чувствуют у себя какие-то симптомы, кашель, например. Этого в корне не нужно делать. Либо они это делают на той стадии заболевания, когда болезнь еще не развилась, чтобы убедиться, что все нормально. А потом, когда процедура действительно нужна, мучаются, — констатировала специалист.

Проверка необходимости КТ

Ярцева согласна с тем, что на КТ должен отправлять только врач, имея «четкие критерии». Для себя лично медик выделила несколько, по ее собственному выражению, таких «красных флагов», помимо одышки. Причем все это можно проверить, не выходя из дома.

Специалист напомнила, что сейчас много людей накупили пульсоксиметры — приборы, позволяющие определить уровень сатурации — насыщения крови кислородом. И если этот показатель составляет ниже 95 у взрослого человека, стоит задуматься.

— Второй «красный флаг» — разговор с человеком. Если начинаете наговаривать фразу с человеком и понимаете, что ему на половине сказанного надо очень глубоко вдохнуть и дальше договорить, а до этого так не было. Третий — если человек идет по квартире или по лестнице поднимается на второй этаж, и у него ощущение, что несет мешки с картошкой тяжелой, ему нужно встать и не просто отдохнуть, а при этом сделать глубочайший вдох, потому что при ковиде наблюдается ярко выраженная слабость. И четвертый сигнал — частота дыхания. В спокойном состоянии она не должна превышать 20 движений (вздохов) в минуту, — рассказала Ярцева.

При таких визуальных проявлениях нужно идти на КТ. А все, что на нем будет видно до них, — абсолютно возвратные изменения, не являющиеся обоснованием для назначения терапии.

— Мы лечим пациента, а не диагноз. Мы лечим сопутствующие состояния, которые вызывает вирус. У одного человека с поражением 50 процентов легких может не быть никакой одышки или кашля, у другого — с поражением 30 процентов может быть выраженная одышка, гипоксия и все признаки дыхательной недостаточности, — подчеркивает специалист.

О правильном лечении

С точки зрения Ярцевой, делать томографию при каждой ОРВИ смысла нет. Человек просто получит необоснованный объем лучевой нагрузки на организм. Но и в самом начале болезни процедуру также делать не стоит. Должно пройти 5–7 дней с момента появления признаков болезни, потому как раньше можно просто ничего не увидеть.

Плюс Ярцева отметила такой факт из своих наблюдений, что лично не знает ни одного пациента-обывателя, спокойно отреагировавшего на результаты компьютерной томографии. Либо человек пугается, либо перестает думать о своем состоянии и не обращает на него потом внимания, а болезнь меж тем прогрессирует. Медик добавила, что в целом при правильном лечении вирус переносится относительно здоровым человеком спокойно и тут нужен индивидуальный подход к каждому.

В заключение разговора врач привела в пример 90-летнего дедушку с онкологией, которого она наблюдала. У пациента был довольно низкий уровень сатурации, и ему просто дали кислород. Два дня мужчина пролежал в реанимации и два дня в палате общей терапии. Как только показатели пришли в норму, пожилого человека просто отпустили домой.

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