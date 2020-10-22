В Минздраве призвали не делать КТ при диагностике COVID-19 без необходимости

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Компьютерную томографию не стоит делать без надобности. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике министерства здравоохранения России, профессор Игорь Тюрин.

Он отметил, что в целях диагностики коронавируса горожане без назначения врача хотят сделать томографию легких. Однако не знают, что она не диагностирует инфекции.

— Это означает, что если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией, — уточнил эксперт.

Он подчеркнул, чтоCOVID-19 можно обнаружить только с помощью ПЦР-реакции и иммунологических тестов. КТ не является способом скрининга. Тюрин также рассказал, что выявленные при диагностике изменения в легких не являются признаками коронавируса.

—Такие изменения могут возникать при любом другом респираторном заболевании, в частности, при гриппе, заболеваемость которым сейчас, в осенне-зимний период, так же растет, — цитирует профессора агентство городских новостей «Москва».

Тюрин добавил, что компьютерная томография сопровождается облучением. Она показана для пациентов, которые имеют одышку, высокую температуру, а также признаки респираторной вирусной инфекции.

— Призываю граждан не делать компьютерную томографию «на всякий случай». Так мы сможем оперативно сделать ее тем, кому она действительно нужна по жизненным показаниям, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, чтоколичество проводимых в столице исследований позитронно-эмиссионной и компьютерной томографий (ПЭТ/КТ) увеличилось почти в 13 раз с 2016 года. На данный момент ПЭТ/КТ является одним из самых сложных и дорогих видов исследований, которые проводят в соответствии с показаниями врачей и только по направлению специалиста.

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