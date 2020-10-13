Час на обследование: КТ-центры Москвы переводят на работу с больными COVID-19

Главный врач столичного диагностического центра № 5 Павел Гуляев. Медучреждение и его центры компьютерной томографии теперь перепрофилированы для борьбы с коронавирусной инфекцией / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Центры компьютерной томографии (КТцентры) постепенно перепрофилируют для диагностики коронавируса. 13 октября главврач одного из них рассказал о режиме работы.

Прийти в КТ-центр, который перевели на работу с инфицированными COVID-19 пациентами, обычному жителю просто так не удастся. Поэтому и общаться с главным врачом диагностического центра № 5 (ДЦ № 5) Павлом Гуляевым нам пришлось на улице.

— Наше учреждение единственное, где находится сразу два КТ-центра. Один располагается в филиале № 5 на Псковской улице. Он полностью закрыт на плановый прием коронавирусных больных. Центр перепрофилировали в апреле 2020 года. С тех пор он не прекращал свою работу. Второй находится на Абрамцевской, 16 На данный момент оба работают в круглосуточном режиме, — рассказывает главный врач ДЦ № 5 Павел Гуляев.

Перевод КТ-центров на работу с больными COVID-19 связан с тем, что с каждым днем увеличивается число заразившихся. Чтобы снизить нагрузку, в диагностическом центре № 5 ведут прием пациентов сразу из двух административных округов — Северного и Северо-Восточного.

— В соответствии с плановым приемом ежедневно предполагается 72 исследования на каждый из наших КТ-центров. Ежедневная загруженность составляет 76 процентов, — отметил Павел Владимирович.

В учреждении, как и положено, есть места для ожидания, процедурный кабинет для забора биологического материала, кабинеты ЭКГ и КТ-диагностики. Кроме того, пациенты в отдельном помещении могут подождать машину скорой помощи после оказанных процедур.

— Основные пути поступления: первый — направление врача из поликлиники двух округов и второй — через скорую медицинскую помощь, — пояснил главврач.

Но не стоит путать центры со стационаром. Здесь пациентам не выделяют койки. Это амбулаторный прием.

— Если нужна госпитализация, мы вызываем скорую, которая пациента везет в больницу. Если у него легкая форма заболевания, то отправляем лечиться домой, — говорит Павел Гуляев.

На КТ-диагностику в среднем уходит около получаса. Сначала делают исследование, затем специалисту требуется время, чтобы описать результаты.

Помимо этого, проводят и первичный осмотр пациента, и ПЦР-тестирование, а также экспресс-тесты на грипп и COVID-19. Для прохождения полного обследования может потребоваться около часа.

— Для контроля делаем и повторные процедуры. Если есть ковидная патология и пациент проходит лечение в стационаре, то согласно выписке больной направляется к нам, либо по назначению врача поликлиники, — отметил Павел Владимирович.

По словам главного врача диагностического центра, уже разработаны некие шаблоны и термины, с помощью которых специалисты классифицируют пациентов, чтобы ускорить процесс их лечения.

Но, как и принято в медицине, индивидуальный подход никто не отменял. Лечение идет, не только основываясь на КТ-показателях, но и на сопутствующих патологиях.

— Кстати, плановый прием обычных жителей на Абрамцевской не прекратился, половина поликлиники по-прежнему открыта для посещения, — прокомментировал Павел Гуляев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С апреля этого года не прекращали работу по приему коронавирусных больных 11 амбулаторных КТ-центров. Всего в Москве в первую волну работало 48 КТ-центров. Сейчас ежедневная загруженность в диагностическом центре № 5 составляет 76 процентов. Без вреда для здоровья человека компьютерную томографию легких рекомендуется проводить не более 5 раз в год. Полное обследование на грипп и коронавирусную инфекцию занимает около 1 часа. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 120 тест-систем на выявление новой коронавирусной инфекции и антител к ней.

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