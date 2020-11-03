Роспотребнадзор объяснил, чем опасны лифты в ситуации с коронавирусом
При поездке в лифте можно заразиться коронавирусом, если до этого в кабине находился инфицированный человек. Об этом заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев во вторник, 3 ноября.
По его словам, это происходит из-за того, что пространства в лифте мало, и кабина не проветривается.
— Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое, оно никак не проветривается, поэтому и заражение возможно, — цитирует Лебедева РИА Новости.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что антитела к новому типу коронавируса сохраняются в организме до пяти месяцев. Уточнялось, что эти данные касаются пациентов, которые переболели COVID-19 в средней или тяжелой форме.
В России выявлено 1 655 038 случаев COVID-19. Более 28 тысяч зараженных людей погибли, свыше 1,23 миллиона выздоровели. Больше всего случаев инфекции выявили в Москве.
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