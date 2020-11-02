Премьер-министр Грузии заразился COVID-19
Новый тип коронавирусной инфекции подтвердился у премьер-министра Грузии Георгия Гахарии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны в понедельник, 2 ноября.
Ранее Гахария заявил, что после контакта с носителем COVID-19 ему пришлось уйти в самоизоляцию. Позже вслед за премьером в самоизоляцию ушли главы минэкономики и администрации правительства Натия Турнава и Натия Мезвришвили.
— Георгий Гахария хорошо себя чувствует и продолжает лечение на дому, — уточнили в пресс-службе.
Общее число зараженных в Грузии составляет 42 579 человек, передает РИА Новости.
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