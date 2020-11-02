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«Отгородиться от всего мира»: закроют ли Турцию для россиян из-за COVID-19
Фото: pixabay.com

«Отгородиться от всего мира»: закроют ли Турцию для россиян из-за COVID-19

Камран Гасанов

Здоровье

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Турцию лидером по числу завезенных в Россию случаев коронавируса. Значит ли это, что для снижения количества больных коронавирусом нужно закрывать границы со страной на берегу Босфора? Об этом «Вечерняя Москва» расспросила вирусолога.

Профессор кафедры вирусологии, доктор биологических наук Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский полагает, что границу с Турцией закрывать не нужно.

— Не требуется. Поздно пить боржоми. Возможно — бороться на ранних этапах. Вирусы распространяются самолетами, а не переносчиками. Тут не только Турция, но и другие страны. Но так как пассажиропоток существенный, такая фраза прозвучала. Мы его (вирус — прим. «ВМ») получили, похоже, из Европы. А к чему считать, что Турция была страной-источником... Мы его получили более чем из одной страны, — говорит он.

Можно, конечно, отгородиться от всего мира подобно Северной Корее, но сейчас делать это уже «поздно» и «неправильно», уверен Аграновский.

Хотя ограничительные меры, считает он, должны все равно присутствовать, но в разумных пределах:

— Давайте носить маски, отказываться от посещения людных мест, соблюдать все правила, которые нам предлагают. В них ничего стеснительного нет. Но с умом, без паники.

Решить проблему капитально поможет только массовая вакцинация, чему посодействует российское изобретение «Спутник V», считает эксперт.

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