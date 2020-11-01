Что может быть хуже коронавируса: насколько новая смертельная болезнь опасна для мужчин

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Американские ученые открыли новое смертельное заболевание у мужчин. Болезнь под названием VEXAS найдена у 25 человек. Она может привести к смерти в 40 процентах случаев. Новый синдром проявляется в виде лихорадки, активного тромбообразования и воспаления легких. Опрошенные «Вечерней Москвой» врачи говорят, что в России еще не встречалось подобное заболевание и оно не такое опасное, как коронавирус.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии, доктор медицинских наук РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров говорит, что никогда ранее не слышал об этой болезни. Едва ли он не знал бы о VEXAS, если бы недуг был распространен в нашей стране.

— Утка, не утка... Ну подумаешь, 50 человек умерли в конце концов. Это чисто генетическое заболевание. Вот и все. Никакого отношения к инфекциям и коронавирусу тем более не имеет. Везде рыпаются. От него не умрем во всяком случае. Его не с чем сравнивать даже, — сказал Никифоров.

Профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук, пульмонолог, терапевт Александр Карабиненко тоже не знаком с новой болезнью, но предупредил о новых видах атипичной пневмонии.

— Сейчас появляются новые вирусы. Человек не выработал к ним иммунитет. Они потенциально опасны для жизни человека. Они развиваются по той же схеме с ковидом, — отметил он.

Что касается диагноза VEXAS, то он, добавил специалист, «видимо, на практике не так часто встречается», раз уж о нем мало известно в России.

Врач-нарколог Алексей Казанцев обратил внимание на то, что риск повышенного тромбообразования, наблюдаемый при VEXAS, характерен и для коронавирусной инфекции.

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