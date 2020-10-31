Страшнее коронавируса: переболевших COVID-19 предупредили об опасной патологии

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Переболевшим коронавирусом пациентам следует через месяц после выздоровления пройти дополнительный медицинский осмотр, что позволит исключить возможные осложнения. Об этом «Вечерней Москве» заявил врач-вирусолог Андрей Коновалов.

Ждать годами появления новых болезней после COVID-19 не нужно, сказал специалист. По данным британских исследователей, уже спустя несколько месяцев у перенесших коронавирус пациентов возникают осложнения, связанные с работой сердца, заметил собеседник «ВМ».

— Еще одним вероятным последствием негативного характера может стать ухудшение слуха, — сказал Коновалов.

На сегодняшний день проблемы с сердцем и сосудами возникают почти у 80 процентов больных с COVID-19, отмечает вирусолог:

— Сильнейшая воспалительная реакция поражает клетки миокарда, со временем развивается миокардит. В результате страдает сердечная мышца, она не может работать в полную силу, что ведет к недостаточности кровообращения в органе.

Коновалов предупредил переболевших COVID-19 о возможном развитии редкой патологии — синдрома Кавасаки. Это опасное заболевание, при котором мелкие и средние сосуды начинают увеличиваться и лопаться. Процесс может затронуть коронарные артерии, которые питают сердце. В этом случае не исключен летальный исход.

Назвать полный список заболеваний, которые могут настигнуть переболевшего коронавирусом человека, пока сложно, замечает собеседник «ВМ». По его словам, специалисты еще не полностью изучили даже саму природу COVID-19.

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