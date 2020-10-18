Почти 950 пациентов с коронавирусом лечатся в Филатовской больнице

Фото: АГН «Москва»

Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

В Городской клинической больнице № 15 имени Филатова лечение проходят 948 человек с коронавирусом. Об этом рассказал главный врач больницы Валерий Вечорко в воскресенье, 18 октября, в соцсети Facebook.

По его словам, всего на лечении в больнице состоит 1444 пациента, из них с диагнозом «пневмония» — 1383 человека.

Медик уточнил, что в отделении реанимации находятся 177 человек, на искусственной вентиляции легких — 62 пациента. За сутки выписали 201 пациента, поступило 225 человек, добавил врач.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 50 человек с коронавирусом поступили за сутки в Инфекционную больницу № 2