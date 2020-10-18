Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Почти 950 пациентов с коронавирусом лечатся в Филатовской больнице
Фото: АГН «Москва»

Почти 950 пациентов с коронавирусом лечатся в Филатовской больнице

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский районКарта всех событий

В Городской клинической больнице № 15 имени Филатова лечение проходят 948 человек с коронавирусом. Об этом рассказал главный врач больницы Валерий Вечорко в воскресенье, 18 октября, в соцсети Facebook.

По его словам, всего на лечении в больнице состоит 1444 пациента, из них с диагнозом «пневмония» — 1383 человека.

Медик уточнил, что в отделении реанимации находятся 177 человек, на искусственной вентиляции легких — 62 пациента. За сутки выписали 201 пациента, поступило 225 человек, добавил врач.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 50 человек с коронавирусом поступили за сутки в Инфекционную больницу № 2

больницаздоровье пациентовкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Лев Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте