Более 50 человек с коронавирусом поступили за сутки в Инфекционную больницу № 2
В Москве в Инфекционную клиническую больницу № 2 за сутки поступили 57 человек с коронавирусом. Об этом сообщила главный врач медучреждения Светлана Краснова на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье, 18 октября.
По ее словам, всего в медучреждении находятся 880 человек, 409 из них с подтвержденным диагнозом «коронавирус». На искусственной вентиляции легких состоят четыре пациента.
Всего за 24 часа поступил 81 человек. Выписали за сутки 47 пациентов, 41 из них — после выздоровления от коронавируса, добавила врач.
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