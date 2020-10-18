Более 50 человек с коронавирусом поступили за сутки в Инфекционную больницу № 2

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, 8-я улица Соколиной Горы, 15 Карта всех событий

В Москве в Инфекционную клиническую больницу № 2 за сутки поступили 57 человек с коронавирусом. Об этом сообщила главный врач медучреждения Светлана Краснова на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье, 18 октября.

По ее словам, всего в медучреждении находятся 880 человек, 409 из них с подтвержденным диагнозом «коронавирус». На искусственной вентиляции легких состоят четыре пациента.

Всего за 24 часа поступил 81 человек. Выписали за сутки 47 пациентов, 41 из них — после выздоровления от коронавируса, добавила врач.

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