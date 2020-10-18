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Пассажиров в Подмосковье начали проверять на наличие высокой температуры

Татьяна Плотникова

Общество

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали, что пассажиров на автовокзалах в регионе начали проверять на наличие высокой температуры.

Замеры осуществляют на 42 автовокзалах Подмосковья. Данная мера предпринимается для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

В частности, вечером 17 октября были выявлены 30 человек, у которых температура превышала 37 градусов, сообщает «Подмосковье сегодня».

Напомним, 17 октября в Московской области вступили в силу новый ограничения в связи с пандемией COVID-19. В период с полуночи до восьми часов утра запрещается проведение массовых развлекательных мероприятий, при этом заведения общепита могут продолжить работу.

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