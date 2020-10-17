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Минздрав РФ оценил запасы противовирусных лекарств в больницах
Фото: pexels.com/freestocks.org

Минздрав РФ оценил запасы противовирусных лекарств в больницах

Юлия Захарова

Общество

Дефицита противовирусных препаратов в российских больницах нет. Об этом в субботу, 17 октября, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

Как уточняется, ведомство регулярно проверяет наличие препаратов, включая те, которые применяют для лечения коронавирусной инфекции. В нескольких регионах зафиксирован ажиотажный спрос на лекарств.

— В ряде регионов наблюдается ажиотажный спрос в аптечных организациях. Лечебные учреждения дефицита препаратов не испытывают, — приводит сообщение Минздрава РИА Новости.

Ранее в ведомстве рассказали о работе над новым препаратом от коронавируса. По данным специалистов, до сих пор не существует лекарства, которое прицельно прекращало бы размножение вируса.

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